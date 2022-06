Dodô è più vicino con la nuova offerta. Si allontana anche il tenue interesse del Barcellona

Dodô non è un nome che può essere dato per acquisito, per quanto riguarda la Fiorentina. Tuttavia, la Viola è effettivamente la prima concorrente al terzino brasiliano. Dopo la nuova offerta fatta, che si aggira intorno ai 14 milioni di € (come riportato in giornata da Fabrizio Romano), le speranze per far sì che la trattativa vada a buon fine sono aumentate.

Inoltre, secondo quanto riportato da 90Min Brazil, anche il Barcellona sembra essersi disinteressato del classe 1998. L’obiettivo blaugrana è diventato Cesar Azpilicueta, in forza al Chelsea, lasciando libera la corsia per il terzino dello Shakhtar Donetsk.