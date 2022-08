Dodô e un minutaggio da acquisire… giocando. Un ballottaggio con Venuti che dovrebbe essere solo iniziale

La grande suggestione e curiosità nel nuovo undici che presenterà la Fiorentina, anche per costi sul mercato, è quella rappresentata da Dodô: l’ex Shakhtar arriva dalla Champions per sostituire Odriozola, titolare al netto dei problemi fisici nella passata stagione. Il problema del brasiliano è la data dell’ultima gara ufficiale, risalente addirittura al dicembre 2021 e questo fa sì che almeno inizialmente ci sia da recuperare terreno, come confermato dallo stesso Italiano. Per questo il ballottaggio con Venuti almeno ad oggi resta aperto, vista l’alternanza delle gare tra campionato e play-off di Conference: è vero anche però che non c’è miglior occasione per acquisire il ritmo se non… giocando. Su questo dubbio si articolerà dunque la scelta del tecnico della Fiorentina, che poi alla lunga dovrebbe contare decisamente sul classe ’98.