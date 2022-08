Dodô e un presente che può attendere: il brasiliano scalda i motori per Enschede

Della rigidità di Vincenzo Italiano si sa più o meno tutto: nessun nuovo fin qui si è mai imposto da subito ma sempre con un suo percorso di integrazione, a prescindere dal curriculum e dal prezzo pagato. E lo stesso vale per Dodô, apparso in due spezzoni con Cremonese e Twente: ancora però è presto per la titolarità a quanto pare ed è possibile che domani ci sia ancora Venuti sulla parte destra della difesa. Non c’è da dimenticare che la gara di giovedì a Enschede sarà tutto fuorché una passeggiata ed è possibile che per la sfida di ritorno con gli olandesi, Italiano possa lanciare il brasiliano, su un palcoscenico a cui l’ex Shakhtar dovrebbe essere abituato.