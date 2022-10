Dodô e una collezione di passaggi sbagliati e poi spenge il cervello. Valeri pensa ai cavoli suoi. Venuti tra il goffo e lo sfortunato

Fiorentina inebetita che prende due gol nei primi quindici minuti, frutto di regali dei difensori viola (Milenkovic e Dodô) ai nerazzurri.

Stavolta Italiano ha avuto tutta la settimana per preparare la partita, come piace a lui. Ma i primi 15 minuti sono da incubo. Con la differenza che di solito gli incubi svaniscono, mentre i due gol che i viola donano all’Inter restano in saccoccia e alla fine fanno la differenza

Sul finale bis di errori e ignavia. Dzeko tiene la maglia di Milenkovic e lo sposta per evitare di essere anticipato. Poi dà il via all’azione del gol vittoria (rubata). Valeri a due passi ma con lo sguardo altrove, probabilmente sta pensando ai cazzi suoi. Al Var forse hanno già spento i monitor. Così un gol irregolare diventa valido. Applausi.

Dodô – 4 – Serve a Lautaro l’assist per il raddoppio. Una collezione di passaggi sbagliati. Nessuna iniziativa in fase offensiva. Spenge il cervello e becca un’ammonizione per un fallo vistoso e inutile.

Venuti – 4 – Tra goffo e sfortunato (e non è la prima volta) calcia la palla sulla gamba di Mkhitaryan che devia alle spalle di Terracciano.

Arbitro Valeri & C. – 2 – Non vede il rigore che c’è e ne vede uno che non c’è. Soprappensiero sul fallo di Dzeko su Milenkovic. Conduzione davvero sciatta. Dimarco neanche ammonito meritava il rosso per entrata pericolosa. Niente gialli per due vistose trattenute (una per parte), svariate valutazioni assai discutibili.

