Dodô: “Farò capire alla Fiorentina che anche se mi ha pagato molti soldi ha fatto bene a scommettere su di me. Italiano è un martello e…”

Il terzino destro della Fiorentina Dodo, ha rilasciato una lunga intervista a La Nazione dove ha parlato di molti temi di casa viola: “Sto bene. Sì, posso dirlo, finalmente. Sto bene, molto bene. Mi sento in forma. Pronto. Sono stato in Brasile due settimane ma non ho fatto vacanza. Ho lavorato con il fisioterapista ogni giorno. Punto forte, anzi tutto, sul 2023. Sono sicuro di fare grandi cose, di essere uno dei protagonisti della prossima parte della stagione. Farò capire alla società che anche se mi ha pagato molti soldi ha fatto bene a scommettere su di me”.

Poi ha proseguito: “Il pressing di Italiano è una cosa micidiale. Ha grande fiducia in me. E per quanto riguarda il mio lavoro, ovvero le sue esigenze tattiche nei miei confronti… Beh, è un martello micidiale. Mi chiede di pressare sempre, con o senza palla, di spingere come un matto di essere sempre vicino alla manovra. Arrivare alla Fiorentina e avere lui come allenatore è aver cambiato radicalmente vita”.