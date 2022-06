Dodô garantisce pieno appoggio alla Fiorentina. I viola cercano un accordo al ribasso con lo Shakhtar

Prosegue la trattativa tra la Fiorentina e lo Shakhtar Donetsk per il terzino destro brasiliano, Dodô. Un affare questo che vede il pieno appoggio del laterale classe ’98, che vuole andarsene da un paese in guerra.

Come vi abbiamo già raccontato ieri, resta il non trascurabile fatto che manca l’intesa economica tra le due società sul costo del cartellino. I viola non vogliono spingersi oltre i 10 milioni di euro mentre le richieste della controparte sono altre, visto che il contratto di Dodô scadrà nel 2025.

Forti dell’accordo con il giocatore, i dirigenti gigliati puntano a trovare un accordo al ribasso nei prossimi giorni.