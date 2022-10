Dodô: “Grande vittoria in Europa, adesso preseguiamo su questa strada. Felice di essere tornato in campo”

La vittoria di ieri a Edimburgo, ha portato in dote alla Fiorentina, oltre ai tre punti, diversi rientri importanti. Da Nikola Milenkovic a Nico Gonzalez, fino a Dodô. “Sostituito” da Terzic dal primo minuto ieri sera.

Proprio il difensore brasiliano classe 1998, tramite il proprio account Instagram, ha gioito così per la vittoria e il ritorno in campo: “Grande vittoria in Europa Conference League, continuiamo così. Molto felice di essere tornato dopo l’Infortunio. Forza Viola”.