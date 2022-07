Dodô ha detto sì alla Fiorentina: vicina l’intesa con lo Shakthar

Oltre a Jovic e Mandragora (LEGGI QUI), il calciomercato della Fiorentina potrebbe presto entrare nel vivo anche per altre operazioni. La pista più calda è sicuramente quella che porta a Dodô dello Shakthar. Secondo La Gazzetta dello Sport, con il club ucraino ci sarebbero giusto da limare gli ultimi dettagli e nelle prossime ore è previsto un ulteriore contatto tra le due società. Il giocatore ha già detto sì alla proposta viola.

La Fiorentina è attiva anche per trovare il portiere e il nome buono, dopo quelli di Cragno, Vicario e Milinkovic-Savic, adesso sembra essere quello di Gollini. In difesa attenzione invece a Senesi: dovrebbe essere lui il preferito dalla società in caso di cessione di Milenkovic.