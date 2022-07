La Fiorentina batte i primi due colpi e si scopre internazionale

La Fiorentina sta allestendo una squadra fisica, forte… e anche internazionale. Ne è certa La Gazzetta dello Sport, che nell’edizione odierna si sofferma sulle mosse fatte fino ad ora dalla società viola. Di ufficiale non c’è ancora niente, ma due colpi sono in via di definizione. A cominciare da Luka Jovic, che arriverà in riva all’Arno con il club di Rocco Commisso e il Real Madrid che si divideranno a metà lo stipendio da sei milioni di euro.

Poi c’è Rolando Mandragora, che si sottoporrà alle visite mediche nelle prossime ore e sarà presentato dalla Fiorentina nei prossimi giorni. Secondo la rosea, il costo dell’acquisto del centrocampista di proprietà alla Juventus è pari a otto milioni e mezzo di euro.