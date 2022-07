Dodô pronto a tingersi di viola: I dettagli dell’affare

Il terzino brasiliano porterà qualità e spinta in una zona di campo che nelle scorse settimane ha salutato Alvaro Odriozola, rientrato al Real Madrid dopo il prestito della scorsa stagione.

Affare ormai definito con lo Shakthar Donetsk per circa 14,5 milioni di euro più bonus che si aggirano sui 3 milioni e mezzo di euro, col brasiliano che spinge per trasferirsi a Firenze. Il calciatore arriverà in viola firmando un contratto quinquennale e guadagnerà 1,5 milioni più bonus. Come scrive Calciomercato.com, ancora qualche dettaglio da risolvere – la Fiorentina spera entro metà della prossima settimana – per poi passare a visite mediche e firma sul contratto. I viola accelerano, la spinta di Dodô li può aiutare.