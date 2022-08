Dodô: “La Conference League è un obiettivo, credo che dovremo puntare anche a un posto in Champions. Non sono ancora al 100%, ma…”

L’ultimo arrivato in casa Fiorentina è Dodô. Le prime parole del terzino brasiliano sono arrivate dal ritiro di Moena, adesso per lui è tempo della presentazione ufficiale: “E’ un momento felice della mia carriera e questa è un’opportunità per aprirmi molte porte. Sarà un anno bello. La Conference League è un obiettivo di tutta la squadra. Io ho già esperienza internazionale e credo che sia importante per la Fiorentina conquistare la qualificazione e anche lottare per un posto in Champions League”

E ancora: “Dopo i fatti in Ucraina sono tornato in Brasile e ho cercato di mantenere il ritmo, anche se non è la stessa cosa che lavorare con il gruppo. Non sono ancora al 100% ma spero di esserlo già dalla prossima settimana”.