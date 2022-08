Dodô: “La Fiorentina ha avuto fiducia in me nonostante il periodo difficile in Ucraina. De Zerbi mi ha consigliato Firenze. Domenica…”

Dalla sala stampa dell’Artemio Franchi, la presentazione dell’ultimo acquisto della Fiorentina: Dodô. Queste le sue prime parole alla stampa da giocatore gigliato: “La Fiorentina ha fatto uno sforzo importante per prendermi, nonostante il mio ultimo periodo in Ucraina sia stato difficile. Hanno avuto molta fiducia in me. Ho parlato con De Zerbi e mi ha consigliato di venire a Firenze. Ci trovo delle somiglianza tra il suo gioco e quello di Italiano, anche se con Roberto ho lavorato solo 7 mesi”

E sul gioco in Italia: “Ho già giocato con squadre come Inter e Atalanta, squadre molto intense. So che l’aspetto più importante qui in Italia per un difensore è quello della marcatura. Ho parlato con Roberto Carlos e anche lui mi ha dato diversi consigli a riguardo. Voglio scendere in campo il prima possibile. Non vedo l’ora di vedere il Franchi pieno. Spero di dimostrare le mie qualità sia in casa che in trasferta”

E ancora: “Un laterale può avere come punto di forza la spinta offensiva, anche se i miei punti di riferimento spingono e difendono con la stessa efficacia. Mi sono ispirato a brasiliani come Roberto Carlos e Cafù. Sono molto amico di Igor e Cabral. Ho parlato subito con loro e mi hanno consigliato di venire qui. Mi hanno supportato in questa scelta”

E infine: “Io voglio giocare fin da subito. Sto dando il massimo in allenamento. Se il mister prenderà una decisione positiva in tal senso, io sono pronto”