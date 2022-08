Dodo: “Sognavo da tempo di giocare in Italia. Voglio vincere la Conference League e centrare la qualificazione Champions con la maglia viola”

Il difensore brasiliano della Fiorentina Dodo ha parlato così ai canali ufficiali del club: “È stata una prima parte di stagione che mi ha chiesto molto a livello fisico, visto che sono stato 7 mesi senza giocare. Ma penso che di partita in partita mi sto adattando sempre di più alla Fiorentina. Ho degli amici qui come Igor e Cabral, sognavo di giocare in Italia. Quando si è presentata l’opportunità di giocare alla Fiorentina non ci ho pensato due volte”.

Poi sulle sue ambizioni personali ha aggiunto: “Prometto che darò tutto per la Fiorentina, aiuterò la squadra a vincere titoli, cercando di arrivare in Champions League e di vincere la Conference League. Perché sono un giocatore molto competitivo, ho giocato la Champions e l’Europa League, so quanto conta per un club e per un giocatore giocare queste competizioni.