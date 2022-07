Dodò sprinta verso la Cremonese: il brasiliano a lezioni di… Italiano

L’addio di Erick Pulgar dalla Fiorentina ha definitivamente aperto le porte del club viola a Dodò: la cessione del cileno consentirà infatti di liberare un posto da extracomunitario e di poter così tesserare il terzino destro brasiliano. Che adesso si sottoporrà a due settimane di lavoro a massima intensità visto che non gioca una partita ufficiale da dicembre.

L’ex Shakhtar potrebbe partire titolare fin dalla prima di campionato contro la Cremonese: anche ieri, come riportato dal Corriere Fiorentino, Lorenzo Venuti si è allenato a parte a causa della botta rimediato all’inizio della preparazione e difficilmente sarà pronto per il 14 agosto.

Per questo, lo staff tecnico ha pronto un vero e proprio corso accelerato di Italiano per Dodò e infatti, non a caso, ieri il brasiliano ha partecipato a tutto l’allenamento in gruppo saltando soltanto la partitella finale.