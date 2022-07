“Dodô un formidabile acceleratore di sogni, un treno a vapore che travolge tutto quanto trova sulla sua strada”

Sicuramente c’è molto interesse nel vedere all’opera il nuovo terzino destro della Fiorentina, Dodô.

Di questo giocatore si occupa il giornalista de La Nazione, Stefano Cecchi, che scrive sul suo quotidiano: “Stantuffa come una locomotiva a vapore, ma siccome i treni oggi sono elettrici e ‘pendolino’ come soprannome se lo è già aggiudicato un altro terzino brasiliano arrivato in Italia anni prima di lui, ovvero Marcos Evangelista de Moraes meglio noto come Cafu, ecco che il nostro potrebbe allora essere il ‘frecciarossa’ viola, la motrice umana destinata a far deragliare col suo moto continuo le difese avversarie. Un’immagine quasi futurista ma certo non banale per Dodô, difensore di fascia sudamericano arrivato a Firenze con l’aura del campione potenziale”.

E ancora sull’ex Shakhtar: “Di certo, come ha dimostrato il bagno di folla che ha accompagnato la sua firma sul contratto, per adesso Dodô è un formidabile acceleratore di sogni. L’uomo che, insieme a Jovic, più di ogni altro ha innescato la fantasia dei tifosi viola, che già vedono in lui quel treno a vapore di fascia che, di stazione in stazione e di porta in porta, travolga tutto quanto trovi sulla strada”.