Dodô vola in allenamento e si candida per essere convocato in Scozia. Buone notizie anche da Gonzalez. Un assente e due saltano la partitella

Seduta di allenamento mattutina per la Fiorentina. Una sessione che ci ha detto diverse cose importanti.

Intanto Milenkovic, Gonzalez e Dodô hanno fatto allenamento regolare assieme ai compagni. Buone notizie dunque per tutt’e tre, particolarmente per il brasiliano che, a questo punto, possiamo dire che è avanti nel processo di recupero e potrebbe far parte della truppa che partirà per la Scozia.

Non presente alla seduta Sottil, che è un periodo che non sta benissimo e non ha partecipato nemmeno nella trasferta di Bergamo. Hanno saltato la partitella finale il portiere Terracciano e l’attaccante esterno Saponara.