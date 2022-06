Dodo vuole Firenze e la Fiorentina è pronta ad alzare l’offerta allo Shakhtar 

Dopo settimane di corteggiamenti, negli ultimi la Fiorentina ha cominciato a fare sul serio per Dodo. Secondo La Gazzetta dello Sport, è il brasiliano il grande obiettivo della dirigenza viola per il giocatore che dovrà prendere il posto di Alvaro Odriozola sulla fascia destra della difesa viola.

La richiesta dello Shakhtar Donetsk non è mai scesa sotto i quindici milioni, dopo aver toccato anche i venticinque-trenta prima dello scoppio del conflitto in Ucraina. E adesso la Fiorentina, dopo aver formulato una proposta iniziale pari a dieci milioni, pare volersi spingere anche leggermente più in alto. Il club di Rocco Commisso è peraltro forte dell’ok del calciatore, che verrebbe volentieri a Firenze per provare l’avventura in Serie A.