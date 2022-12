Domani arriva il Monaco e la Fiorentina ricorderà Mihajlovic: minuto di silenzio e lutto al braccio

Domani, alle ore 15, la Fiorentina scenderà in campo allo Stadio Artemio Franchi per l’amichevole contro l’AS Monaco. Dopo l’apprensione della brutta notizia che ha sconvolto il mondo del calcio, ovvero la scomparsa di Sinisa Mihajlovic (tra le altre, ex allenatore della Fiorentina), la società viola ha deciso di ricordare l’ex calciatore e tecnico serbo.

Domani, in occasione del test contro i francesi, verrà osservato un minuto di silenzio prima del fischio d’inizio. Inoltre, gli undici calciatori in maglia viola giocheranno la partita con il lutto al braccio, in ricordo di Mihajlovic.