“Domani Bernardeschi ci sarà, spazio anche al giovane Miretti. Vlahovic…”

Luca Cavallero, giornalista per Tuttojuve.com, ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Sarà una partita molto importante, soprattutto per l’avversario. C’è una bella notizia in casa bianconera, ovvero il ritorno di McKennie, perso a febbraio. Credo che rivedremo Miretti titolare, mentre non ci sarà Paulo Dybala. Viene risparmiato anche il viaggio, il saluto è stato riservato all’ultima in casa contro la Lazio. Nel 3-5-2 preparato da Allegri ci sarà anche Bernardeschi, destinato a lasciare la Juventus, e potrebbe partire pure titolare”.

Su Vlahovic: “Io credo che giocherà, non soltanto per il discorso motivazionale, ma anche per la classifica dei cannonieri; penso che ci creda ancora. In generale, tra il Vlahovic visto in viola e quello della Juve non c’è paragone. Il calcio di Italiano è più interessante e più bello da vedere”.