Domani comincia la stagione della Fiorentina: il programma del pre ritiro

Nella giornata di domani partirà ufficialmente la stagione della nuova Fiorentina di Vincenzo Italiano, in giornata infatti gran parte della rosa farà ritrovo ai campioni per preparare la partenza per il ritiro di Moena. Secondo quanto comunicato dal club viola, i giocatori si ritroveranno domani sera al centro sportivo per il consueto giro di tamponi per poi spostarsi nei propri domicili in attesa degli esiti.

Nelle prossime ore uscirà anche la lista ufficiali dei convocati per il ritiro in Val di Fassa fissato a partire da sabato 17 Luglio, in precedenza a partire da lunedì mattina tutti i giocatori svolgeranno le visite mediche necessarie per poi svolgere le prime sessioni di allenamento a Firenze.