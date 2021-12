Domani il rientro del gruppo squadra: L’iter sanitario che seguirà la Fiorentina

La Fiorentina tornerà ad allenarsi domani in vista dell’Udinese e così per i calciatori viola è tempo di rifare valigie, soprattutto per quelli che hanno scelto destinazioni lontane a ore di aereo, siano esse luoghi di vacanza o semplicemente “casa”.

Come specifica il Corriere dello Sport-Stadio, rientrare a Firenze significherà anche sottoporsi ai tamponi di rito, come da protocollo e come da consuetudine ormai ripetuta nei mesi e più che mai attuale: il gruppo pronto per la ripresa degli allenamenti si formerà dopo che ogni singolo calciatore sarà risultato non positivo al controllo specifico. A quel punto, via libera e obiettivo sull’Udinese, prima sfida dell’anno e contestualmente del girone di ritorno in programma al Franchi (ore 20,45) nel giorno di Befana.