Domani la firma di Edoardo Pierozzi con il Palermo: ecco la formula dell’operazione

Manca davvero poco all’ufficialità, poi Edoardo Pierozzi sarà un nuovo giocatore del Palermo. Già da ieri l’operazione è data per conclusa, ma come scrive Gianluca Di Marzio il giocatore di proprietà della Fiorentina sta svolgendo in queste ore le visite mediche che apriranno la strada per l’effettiva chiusura della trattativa.

Edoardo Pierozzi vestirà dunque rosanero dopo il prestito dell’anno scorso all’Alessandria, e troverà da avversario in Serie B il fratello Niccolò che invece è passato alla Reggina. La firma di Edoardo Pierozzi è prevista per domani, con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore della Fiorentina (la stessa con cui si era trasferito all’Alessandria).