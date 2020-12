“Domani per la Fiorentina sarà quasi un’ultima spiaggia. Chiesa ha fatto bene ad andare via”

Il doppio ex di Juventus–Fiorentina Alessandro Orlando ha parlato a Radio Bianconera: “Sarà una partita non dico da ultima spiaggia ma poco ci manca per la Fiorentina, la situazione non è tra le più rosee. Per la Juve invece potrebbe essere uno slancio per un campionato di prima fascia come è stato negli ultimi anni. La squadra di Prandelli non gioca male, ma sembra uno di quegli anni dove tutto va storto”.

E poi su Chiesa ha aggiunto: “Ha fatto bene ad andare via dalla Fiorentina, lì aveva fatto tutto quello che poteva. Certo a Firenze era la punta di diamante, mentre alla Juve è uno dei tanti. Ora sta alla sua intelligenza capire la situazione, ma quando è stato chiamato in causa secondo me ha dato il suo contributo”.