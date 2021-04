“Domani rischiano entrambe le squadre. All’andata Pirlo e la squadra affrontarono la partita in modo ignobile”

Intervenuto al Pentasport di Radio Bruno in compagnia di Gianni De Magistris, il ct del Settebello Alessandro Campagna, noto tifoso della Juventus, ha commentato la situazione delle due squadre alla viglia dell’importante sfida. Queste le sue parole: “Sarà una partita molto tesa dal punto di vista nervoso, entrambe le squadre rischiano di non raggiungere i loro obiettivi stagionali. La Fiorentina deve fare punti per levarsi da una zona pericolosa, visto che Cagliari e Torino ultimamente stanno andando abbastanza bene. La Juventus a questo punto se vuole arrivare in champions deve vincere e adesso, con Lazio e Roma che dietro corrono, rischia molto. I bianconeri anche se hanno vinto ultimamente non stanno facendo nulla di che. Sarà una gara molto rischiosa. La Fiorentina credo che giocherà in maniera molto aggressiva e la Juventus può andare in difficoltà. La Juventus, prima della sconfitta all’andata coi viola, veniva da un 3-0 con il Barcellona e un 4-0 con il Parma. Due partite strepitose che fecero sognare i tifosi bianconeri. La partita venne affrontata da Pirlo e dalla squadra in modo ignobile”.