Domani sarà il grande giorno del nuovo Franchi: ecco cosa cambierà con l’intervento di restyling

Sarà presentato domani pomeriggio alle 18.00 il progetto vincitore del concorso per la riqualificazione del quartiere di Campo di Marte e per il restyling dell’Artemio Franchi. Un’investimento totale da 450 milioni di euro, di cui 95 (anche se il comune ne ha chiesti altri 50) andranno nello stadio. L’impianto nuovo sarà coperto, 40mila posti a sedere e potrebbe avere nuove curve. Da non toccare tribune, torre e scale elicoidali. Al suo interno ci saranno vari musei e un Viola Store.

Nella restante parte del progetto sono compresi un hotel, uffici e spazi commerciali. Modifiche anche all’attuale Centro Sportivo della Fiorentina. Un parcheggio da 3mila posti sorgerà nell’area ferroviaria del quartiere. Via ai lavori nel 2023. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.