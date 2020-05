Domani torneranno in gruppo altri due giocatori. Per Caceres non è ancora il momento

Il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini ha ritrovato i suoi in discrete condizioni alla ripresa degli allenamenti. Anche i primi positivi al Covid-19, ovvero Vlahovic, Pezzella e Cutrone hanno risposto bene sul campo. La Gazzetta dello Sport spiega come domani altri due giocatori colpiti dal virus potranno tornare in gruppo. Per il difensore Martin Caceres i problemi da Covid-19 sono superati, ma il tampone non è tornato negativo: laugurio è quello di farlo lavorare in modo individuale.