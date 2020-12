Domenech, l’Italia e quella sua macchina col gagliardetto della Fiorentina appeso

In Francia, Raymond Domenech, è considerato il peggior selezionatore della Nazionale della storia. Lui però nel frattempo è tornato in un club perché è finito da pochi giorni al Nantes, laddove, tra l’altro, gioca il portiere ancora di proprietà della Fiorentina, Alban Lafont.

E a proposito di Fiorentina stamani su Tuttosport si legge un aneddoto che lega il tecnico transalpino ai viola. Da ragazzo, Domenech, era solito andare in vacanza a Rimini, al volante di una Fiat 850, con il gagliardetto della Fiorentina appeso allo specchietto retrovisore. Non viene specificato però da dove nascesse questa sua passione per i viola.