Domenghini: “Con la Salernitana i viola dovevano vincere 3 o 4 a zero: le motivazioni contano. Sono punti anche quelli per l’Europa…”

L’ex calciatore Angelo Domenghini ha rilasciato un’intervista a TuttoMercatoWeb.com in cui ha parlato della sua Atalanta soffermandosi sulle avversarie alle corsa all’Europa. Tra queste, citando la Fiorentina, ha espresso un parere sull’ultima partita di Salerno:

“Basta vedere la Salernitana con la Fiorentina che bella figura ha fatto. Non è possibile, ha perso tante le partite e vince con la Fiorentina. Per i Viola era una gara da vincere 3 o 4-0 e invece ne ha prese due… Chi gioca a calcio le motivazioni le deve tirare fuori: è un alibi pazzesco questo nel calcio. Anche perchè sono punti importanti quelli con le piccole e se perdi non puoi raggiungere l’Europa“.