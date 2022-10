Domenica calcistica di ordinaria follia in Inghilterra: tra black out improvvisi e porte troppo grandi tagliate… direttamente in campo

Questa domenica pomeriggio calcistica se la ricorderanno a lungo in Inghilterra, se non altro per gli episodi curiosi che si stanno verificando sui campi di Premier League e Championship. Per quanto riguarda la prima lega nazionale, la partita tra Leeds e Arsenal è stata sospesa dopo pochi minuti di gioco per un black out in pieno giorno. L’assenza di corrente non ha permesso il corretto collegamento tra gli arbitri e il VAR, oltre al funzionamento delle apparecchiature tecnologiche.

Succede di peggio in Hull City-Birmingham, il cui fischio d’inizio è stato posticipato perché le porte erano troppo grandi di qualche centimetro. La soluzione? Una sega elettrica e un taglio preciso. Il tutto direttamente in campo. La partita è iniziata da qualche minuto.