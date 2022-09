“Domenica non ci saranno nè Zappacosta nè Zapata. Ritorno di Muriel? Dipende dalle disponibilità economiche della Fiorentina”

A Radio Bruno Toscana il giornalista della Gazzetta dello Sport Andrea Elefante ha fatto il punto sull’Atalanta: “Difficilmente lascerà alla Fiorentina gli spazi dell’anno scorso, e questo mi fa pensare che sarà una partita più bloccata e meno bella. Non per questo però sarà meno tesa e sentita, le due squadre per motivi diversi saranno molto motivate. Non mi aspettavo un inizio del genere da parte dei nerazzurri, ma ha fatto la differenza poter fare la preparazione con tutta la squadra subito a disposizione. Il mercato ha portato giocatori giovani che Gasperini sta ben miscelando con i vecchi”.

E poi ha aggiunto: “Zappacosta e Zapata non ci saranno domenica, nonostante si pensasse il contrario. Invece il primo ha avuto una piccola ricaduta, mentre per il secondo si vuole usare prudenza. Muriel? E’ un giocatore che non sai mai come giocherà dalla mattina alla sera, però in queste due settimane ha lavorato e quindi dovrebbe aver recuperato la condizione. Riguardo all’ipotesi di un suo ritorno alla Fiorentina, dipende dalle disponibilità economiche dei viola. Il costo del colombiano non è basso, però per l’Atalanta non esistono giocatori incedibili”.