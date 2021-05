“Domenica saremo in concerto, ma le prove del mattino dovranno interrompersi alle 12.30 perché non posso perdermi la Fiorentina” il direttore d’orchestra calabrese con la passione per la Viola

Direttore d’orchestra con la passione per la Fiorentina. Filippo Arlia, il più giovane direttore di conservatorio in Italia, si sta preparando per un concerto in streaming che si terrà al museo Piaggio di Pontedera domenica prossima.

Intervistato da La Repubblica ha detto: “Domenica sera terremo il concerto, ma le prove del mattino dovranno interrompersi alle 12.30, non posso perdermi Fiorentina-Napoli“.

Poi ha aggiunto: “Sono un tifoso sfegatato e vorrei invitare Rocco Commisso in Calabria”. Sì perché il maestro Arlia è anche lui calabrese, essendo nato a Cosenza nel 1989.