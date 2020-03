Domenico Tedesco: “Affascinato dalla Fiorentina di Terim. Una squadra che mi è sempre piaciuta”

Un simpatizzante della Fiorentina e un grande allenatore. Così possiamo definire Domenico Tedesco, ex tecnico dello Schalke 04, ora guida dello Spartak Mosca in Russia. Tedesco, intervistato da Tuttomercatoweb, ha detto sulla compagine viola: “È una squadra che mi è sempre piaciuta. Ma tutto parte da un Galatasaray-Schalke nel quale mi è stata fatta una domanda in conferenza stampa su Fatih Terim. Risposi che ero affascinato dalla sua Fiorentina, da come la faceva giocare. Lui poi è un grande personaggio. Per cui seguivo la Fiorentina, ma questo non vuol dire che sia tifoso”.