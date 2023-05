Dominguez e Orsolini, rinnovo col Bologna in stand-by. Ritorno di fiamma per la Fiorentina?

Dominguez e Orsolini, due giocatori che ogni mercato tornano a gravitare nell’orbita della Fiorentina. I due sono stati protagonisti dell’ottima stagione del Bologna, ed entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2024. In caso di mancato rinnovo potrebbero diventare delle ghiottissime occasioni di mercato, anche per la Fiorentina che soprattutto nel ruolo di esterno offensivo avrebbe bisogno di rinforzarsi.

Della situazione ha parlato a TMW l’amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci, rivelando di aver offerto ai giocatori il massimo che il club possa permettersi e di essere in attesa di un incontro con i rispettivi agenti. Chiaramente per continuare insieme ci vorrà la volontà di tutte le parti, al momento c’è un po’ di distanza ma l’intenzione di Orsolini e Dominguez sembrerebbe quella di venire incontro al Bologna.