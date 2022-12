Don Backy: “Con Nico, Sottil e Castrovilli questa Fiorentina mi convince. I Pontello mi chiesero un nuovo inno, poi…”

Il noto cantautore Don Backy e tifoso della Fiorentina, premiato all’evento “Col viola nel cuore”, ha parlato ai media presenti, tra cui Fiorentinanews.com. Queste le sue parole:

“Sono viola dal 1956, anno in cui la Fiorentina ha vinto lo scudetto. Fino ad allora ero un ragazzino che tifava il Grande Toro. La squadra così come è a me non dispiace. Con il recupero di Castro, Nico e Sottil secondo me la squadra è buona. Almeno 3 o 4 squadre che sono davanti a noi le possiamo superare”

“I Pontello mi commissionarono un inno per la squadra, volevano rinnovare. Anche io però avevo quello di Narciso Parigi nel cuore. Quando passò tutto nelle mani di Cecchi Gori non se ne fece di nulla. Quando sento l’inno viola mi si scalda il cuore”