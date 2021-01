Donati: “Pulgar non è Pizarro, ma è un buon giocatore. Il regista nel calcio moderno non è fondamentale”

A TMW Radio ha parlato l’ex centrocampista Massimo Donati, attualmente allenatore e opinionista di DAZN. Queste le sue parole sul centrocampo della Fiorentina: “Non credo che alla Fiorentina manchi un regista. Nel calcio di oggi che va velocissimo quel ruolo è importante, ma non importantissimo. La squadra viola ha tutti giocatori che sanno giocare a calcio e registi che possono impostare il gioco anche se non giocano davanti alla difesa. Pulgar? Non sarà Pizarro, ma è un buon giocatore”.

