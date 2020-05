Donnarumma e quell’amore viscerale per il Milan: una situazione che fa contenta anche la Fiorentina

Bartlomiej Dragowski rappresenta uno dei giocatori su cui la Fiorentina ha puntato maggiormente, con discreti risultati. Sembra l’inizio di una lunga avventura per lui con la maglia viola, con un’unica insidia che si chiama Milan. Spieghiamoci meglio: al momento l’unica possibilità che Dragowski lasci Firenze è quella che lo faccia per vestire rossonero, nel caso in cui dovesse partire Donnarumma. Ma a scongiurare questa ipotesi, ci sono le ultime novità riguardanti il portiere della Nazionale. Secondo calciomercato.com, infatti, il ragazzo è turbato all’idea di lasciare il Milan, e vorrebbe rimanere. Per fare l’interesse suo ma anche del procuratore Mino Raiola, dunque, si va verso un rinnovo di contratto con clausola rescissoria. Una soluzione che accontenterebbe tutti, anche la Fiorentina che non vedrebbe minacciata la posizione di Dragowski come titolare per la prossima stagione.

