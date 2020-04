Dopo anni di porte girevoli, c’è chi è pronto ad aprire un nuovo ciclo!

È nella top 10 dei portieri che sono riusciti a tenere più volte inviolata la propria rete, sì ottavo per numero di partite senza incassare gol, ma anche unico della Serie con tutte e 26 le partite fin qui giocate nelle gambe. Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, Bartlomiej Dragowski, il polacco volante che ha cancellato ogni residuo di incertezza sul proprio conto, è pronto ad aprire un nuovo ciclo. Dopo anni di porte girevoli – dopo Frey non c’è più stato, di fatto, un portiere in grado di tenersi stretta la maglia da titolare tra i pali – è il “vichingo” l’uomo pronto ad aprire un’era. Ha prolungato il contratto con i viola la scorsa estate, in America, direttamente alla presenza del patron Commisso (2023) e non è detto che presto non si possa pensare di andare addirittura oltre.