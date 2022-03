Dopo Arnautovic, il Bologna recupera un altro giocatore in vista della Fiorentina

Ieri l’attaccante del Bologna Arnautovic era tornato ad allenarsi in gruppo in vista della gara di domenica contro la Fiorentina. Quest’oggi altri due recuperi in casa rossoblù, questa la nota ufficiale del club:

“Allenamento mattutino a Casteldebole per i rossoblù a tre giorni da Fiorentina Bologna: la squadra ha svolto un’attivazione atletica, esercitazioni tecniche e lavoro tattico agli ordini di Sinisa Mihajlovic. Arthur Theate e Gary Medel si sono allenati coi compagni, differenziato per Lorenzo De Silvestri ed Emanuel Vignato“.

Theate contro i viola non ci sarà per squalifica.