Dopo aver castigato la Fiorentina Berardi torna protagonista contro la Sampdoria e porta il Sassuolo sempre più in alto Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Nell’anticipo del sabato sera il Sassuolo, dopo una settimana esatta dalla vittoria contro la Fiorentina per 3-1 con doppietta di Berardi, va a vincere anche contro la Sampdoria per 1-0. Dopo un primo tempo con poche occasioni da gol e un palo colpito da Jankto per gli ospiti. Nella ripresa poi è Berardi a segnare un bel gol in rovesciata al 69′ per i neroverdi. I blucerchiati provano il pressing finale per cercare il pareggio ma il punteggio resta invariato. Con questo risultato la squadra allenata da De Zerbi sale a quota 52 e quindi sempre più vicino alla zona Europa League, mente quella di Ranieri resta a quota 42, a +9 sulla Fiorentina.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Inter 76, Milan 66, Juventus, Atalanta 65, Napoli 63, Lazio* 58, Roma 55, Sassuolo 52, Sampdoria 42, Verona 41, Bologna 38, Udinese, Genoa 36, Fiorentina, Spezia 33, Benevento, Torino* 31, Cagliari 28, Parma 20, Crotone 18. (* una partita da recuperare)