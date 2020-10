Dopo aver cercato di piazzarlo a Firenze, arrivano pretendenti estere per Rugani

Dopo aver cercato di piazzarlo alla Fiorentina, la Juventus prova a cedere Rugani all’estero. Come scrive Gianlucadimarzio.com, Il Newcastle e il Rennes sono interessate al difensore al centrale italiano classe 1994. Nelle ultime ore il Rennes sta spingendo per avere subito il classe 1994. Si lavora su un prestito oneroso a 1.5 / 2 milioni. Per il difensore si era fatta avanti anche il Valencia, ma l’offerta è stata giudicata troppo bassa dai bianconeri. Rugani con la maglia della Juventus ha disputato 79 partite, mettendo a segno 6 reti.

