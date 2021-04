La Fiorentina Primavera cade rovinosamente a Cagliari e viene raggiunta dai sardi. Fiorini sbaglia ancora dal dischetto

Per aggiornare la pagina cliccate sull’apposito simbolo dello smartphone o premete il tasto F5 se state utilizzando un computer.

Cagliari-Fiorentina 5-1 (2′ Conti, 34′ Bianco, 38′ Luvumbo, 48′ Desogus, 80′ Contini, 92′ Delpupo).

FIORENTINA (1-3-5-2): Brancolini; Giordani (52′ Gentile), Fiorini, Chiti (80′ Toci); Ponsi (80′ Frison), Bianco, Corradini, Neri (52′ Agostinelli), Milani (73′ Tirelli); Spalluto, Distefano.

A disp.: Ricco, Fogli, Frison, Gentile, Gabrieli, Ghilardi, Krastev, Amatucci, Agostinelli, Tirelli, Toci. Allenatore: Alberto Aquilani.

Finisce qui. La Fiorentina rimedia cinque reti a Cagliari e la squadra sarda aggancia i viola di Aquilani al decimo posto a quota 24. Parziale ad onor del vero decisamente più severo di quanto il campo abbia fatto vedere per i ragazzi gigliati, murati più e più volte da un portiere avversario in giornata di grazia. La gara è svoltata sul 3-1 per il Cagliari quando al 59′ Fiorini ha fallito il calcio di rigore che avrebbe potuto permettere alla Fiorentina di rientrare ampiamente in gioco. Dopo 6 risultati utili di fila, si ferma la striscia positiva della Primavera gigliata.

90+2′ GOL DEL CAGLIARI. Delpupo segna la quinta rete sarda in contropiede, su assist di Masala. 5-1.

86′ Gentile spinge a destra e crossa teso in mezzo, Ciocci respinge il pallone in tuffo, Corradini prova il tiro dai 20 metri, ancora parata di Ciocci.

83′ Due sostituzioni per il Cagliari: Sangowski e Kouda per Contini e Conti.

82′ TOCI! Altra gran parata di Ciocci sul colpo di testa della punta albanese. Insuperabile o quasi l’estremo difensore di casa quest’oggi.

80′ Entrano Toci e Frison per la Fiorentina fuori Ponsi e Chiti.

80′ GOL DEL CAGLIARI. Contini calcia potente alla sinistra di Brancolini, poker sardo e notte fonda per la Fiorentina.

78′ CALCIO DI RIGORE PER IL CAGLIARI. Goffo intervento di Ponsi su Masala in area di rigore. Fiorentina che ora rischia il tracollo.

75′ CHITI! Colpo di testa del centrale viola sul piazzato di Agostinelli, Ciocci riesce a parare con l’aiuto del palo.

73′ Per la Fiorentina entra Tirelli ed esce Milani, per il Cagliari fuori Kourfalidis e Luvumbo, dentro Masala e Schirru.

73′ Ammonito Kourfalidis che trattiene Agostinelli.

72′ Bianco serve Spalluto che prova a girarsi in area, ottima chiusura di Boccia sull’attaccante viola.

69′ Conti prova a far scattare quasi omonimo Contini ma sbaglia la misura del tocco, pallone sul fondo.

66′ Il Cagliari si rintana nella propria metà campo a difesa del vantaggio, Fiorentina che tenta di spingere ma spesso è imprecisa. La squadra viola sta provando a mettere in campo il massimo sforzo.

62′ Cambio per il Cagliari, entra Cavuoti ed esce Desogus.

62′ SPALLUTO! Colpo di testa del numero 9 e altro ottimo intervento in tuffo di Ciocci, in giornata di grazia.

61′ Grande chance fallita dalla Fiorentina per tornare a contatto col Cagliari. Fiorini fallisce il terzo rigore della stagione e si resta sul 3-1.

59′ PARA CIOCCI. Fiorini sbaglia ancora dagli 11 metri dopo l’errore in Coppa Italia. Ciocci si distende alla propria destra e para.

59′ RIGORE PER LA FIORENTINA. Reazione veemente della Fiorentina, fallo netto di Conti su Gentile, nessun dubbio per l’arbitro.

57′ BIANCO! E’ sempre il numero 8 a caricarsi sulle spalle la squadra quando serve. Tiro preciso dal limite dell’area dell’ex Chisola e gran parata di Ciocci che impedisce alla Fiorentina di accorciare le distanze.

54′ Iniziativa apprezzabile di Distefano che da sinistra salta un paio di uomini e poi scarica verso la porta di Ciocci: tiro però troppo debole per impensierire il portiere di casa.

53′ Ammonito l’argentino Delpupo che falcia Bianco nettamente.

52′ Doppio cambio per la Fiorentina: dentro Gentile ed Agostinelli, fuori Neri e Giordani.

50′ Colpo durissimo subito dalla Fiorentina in apertura di ripresa. Come nella prima frazione di gara, il Cagliari trova il gol nei primi minuti e adesso la squadra di Aquilani è sotto di due reti.

48′ GOL DEL CAGLIARI. Stavolta fa centro il numero 7 di casa, che piazza benissimo il destro ad incrociare dai 16 metri, dopo aver letteralmente fatto ammattire Giordani. Palo-gol e tris cagliaritano. 3-1.

47′ Ancora pericoloso Desogus, che spedisce fuori di poco col destro.

46′ Pioggia fortissima in quel di Asseminello dal finire della prima frazione di gara.

46′ Inizia la ripresa, FORZA VIOLA!

Fine primo tempo. La Fiorentina era riuscita a raggiungere il Cagliari che era passato avanti con Conti grazie alla rete di Bianco, ma Luvumbo ha regalato il sorpasso ai sardi. 2-1 al termine dei primi 45 minuti di gioco.

45+1′ Fiorentina che attacca a testa bassa ma sul pallone basso crossato da Spalluto Milani e Distefano si ostacolano, è Bianco a giungere sul pallone e calciare a rete, tiro respinto.

45′ 1 minuto di recupero.

44′ Conti cerca direttamente la porta dai 30 metri, Brancolini smanaccia in corner il sinistro velenoso del centrocampista numero 5 di casa.

42′ DESOGUS! Ad un soffio dal tris il Cagliari, colpo di testa del numero 7 sardo su cross di Delpupo, difesa gigliata ancora in affanno e pallone fuori di poco.

39′ BIANCO! Trama interessante della Fiorentina, che spinge a destra con Milani, la palla viene scaricata bene da Spalluto per l’accorrente Bianco che però calcia male e spedisce fuori da ottima posizione.

38′ GOL DEL CAGLIARI. Neanche il tempo di realizzare il pareggio e il Cagliari si riporta avanti. Luvumbo segna da pochi passi, dopo la traversa di Desogus ed il palo incredibile di Contini. Difesa della Fiorentina che dorme in modo pazzesco ed è 2-1 ad Assemminello.

34′ GOOOLLL DELLA FIORENTINAAA! BIANCO! Bel gol del numero 8 piemontese che si accentra sul servizio di Neri, salta un avversario e calcia a giro, trovando anche una deviazione che manda la sfera all’incrocio dei pali! 1-1.

33′ Il Cagliari attacca sulla sinistra, bel tacco di Delpupo che riesce a liberare Michelotti, cross teso e radente e bella chiusura di Chiti che allontana la minaccia.

29′ Ammonito l’ex difensore viola ed attuale tecnico del Cagliari Primavera Agostini, che ha protestato per un mancato rigore concesso alla propria squadra. L’intervento di Milani su Contini è stato deciso ma certamente nei limiti della regolarità.

27′ Idea geniale di Bianco che con un bel tocco sotto smarca Spalluto, l’attaccante viola riceve in area ma è tempestiva la chiusura dei centrali di casa.

25′ Michelotti effettua un traversone molto ampio dalla corsia sinistra, Desogus sul secondo palo tenta la conclusione volante, palla fuori alla sinistra di Brancolini.

22′ CONTI! Calcio d’angolo arcuato del centrocampista di casa che trova una traiettoria pungente e pericolosissima che va a sbattere sull’incrocio dei pali. Anche babbo e nonno non se la cavavano male da fermo, e Bruno junior sembra stare apprendendo bene dagli ottimi maestri.

20′ NERI! Fa tutto bene in costruzione la Fiorentina, fraseggio splendido tra Spalluto e Neri che penetra in area di rigore e viene smarcato in modo pregevole dall’attaccante, finendo però per concludere malamente sul fondo, impattando in modo goffo il pallone.

18′ Ammonito Michelotti per perdita di tempo.

16′ Ha il pallino del gioco la Fiorentina ma non riesce ad essere precisa e puntuale nell’ultimo passaggio. Il gol a freddo del Cagliari ha certamente sorpreso la squadra gigliata, che però sta cercando di reagire col passare dei minuti.

14′ Bell’azione personale del centravanti sardo Contini, che si libera dalla sinistra e va a concludere potente col destro, la botta del numero 9 è però troppo centrale e Brancolini blocca a terra.

12′ SPALLUTO! Neri scodella molto bene per il pugliese, liscio clamoroso del centrale di casa Palomba ma Spalluto in tuffo di testa non riesce a colpire verso la porta di Ciocci.

11′ Neri riceve ai 20 metri e tenta di piazzare la conclusione, il centrocampista pisano calcia male e spara altissimo sopra la traversa da buona posizione.

8′ Bell’apertura di Neri col sinistro per Ponsi, il terzino va al cross ma la difesa cagliaritana allontana bene la minaccia, riuscendo a riconquistare il possesso della palla.

6′ Conti trattiene Bianco che lo aveva saltato netto a metà campo, l’arbitro Panettella gli risparmia il giallo, sbagliando completamente la scelta.

4′ Chiamata alla reazione la Fiorentina di Aquilani, dopo la perla mancina del figlio e nipote d’arte Conti. I ragazzi viola verrebbero agganciati dai sardi in caso di sconfitta.

2′ GOL DEL CAGLIARI. Sinistro perfetto sotto all’incrocio dei pali per Bruno Conti jr, nipote del campione del mondo nell’82. Gol fantastico del centrocampista sardo ed inizio subito in salita per la Fiorentina.

1′ Milani effettua una bella chiusura su Contini ma poi sbaglia l’appoggio per Corradini, Chiti è costretto a stendere Delpupo: punizione pericolosa ai 20 metri per il Cagliari.

1’Partiti! FORZA VIOLA!

Le squadre stanno completando il riscaldamento ad Asseminello. A breve il fischio d’inizio dell’arbitro Panettella.

Dopo la semifinale di Coppa Italia vinta, la Fiorentina Primavera riparte da Cagliari. Aquilani dovrebbe recuperare Agostinelli dopo qualche problemino fisico. Periodo di ripresa per i giovani ragazzi viola. I recenti successi hanno permesso a Fiorini e compagni di raggiungere innanzitutto la finale di Coppa Italia Primavera (Il 28 Aprile contro la Lazio), e di uscire velocemente dalla zona calda della zona retrocessione. Con i playoff nel mirino, (-4 punti) la Fiorentina proverà a vincere oggi in terra sarda, dopo il recente pareggio di una settimana fa contro la Roma. Fischio d’inizio alle 12:30 e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro.