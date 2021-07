Nel puzzle delle panchine della prossima Serie A ormai manca solo lo Spezia, trovatosi a dover sostituire il partente Italiano, in direzione Firenze. Secondo Sky Sport il favorito per prendere il posto del neo tecnico viola è Thiago Motta, italo-brasiliano che in Serie A si era affacciato solo per un breve periodo nella passata stagione, alla guida del Genoa. In lizza però ci sono anche Giampaolo e Maran.