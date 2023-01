Dopo aver rifiutato i 36 milioni di euro degli inglesi, la Fiorentina chiede a Gonzalez di fare la differenza

Nico Gonzalez si scalda. Dopo aver fatto alcuni spezzoni di gara dal suo rientro ad oggi, per la trasferta della Fiorentina a Roma contro la Lazio del prossimo fine settimana, è pronto a tornare ad essere uno dei titolari.

Nel frattempo il club viola che ha rifiutato i trentasei milioni messi di euro sul piatto dal Leicester per lui, ora gli chiede di fare la differenza, scrive stamani il Corriere dello Sport-Stadio. Dopo partenze e mancate riconferme, del resto è lui l’elemento tecnicamente più importante che ha in rosa Italiano e ora deve dimostrare di valere tutti i 28 milioni che sono stati spesi per lui.