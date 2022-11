“Dopo aver toccato il fondo a Istanbul, la Fiorentina è cambiata. Italiano non ne parla, ma ha abbandonato il 4-3-3”

Il giornalista Angelo Giorgetti è intervenuto a Radio Bruno Toscana, parlando di Fiorentina e delle parole di Italiano in conferenza stampa: “Il punto più basso della stagione è stato raggiunto in Conference League, a Istanbul. Di lì in poi, si sono visti dei tentativi di cambiamento e degli aggiustamenti, a cominciare dal Verona. Italiano non parla mai di aver abbandonato il 4-3-3, ma ha cambiato qualcosa“.

E spiega le sue ragioni: “Tanto per cominciare, la costruzione del basso è sparita, ma anche il possesso palla è diminuito, e non di poco. In ogni caso, se la Fiorentina ha capito di dover cambiare atteggiamento, ben venga. Era necessario svoltare, dopo quell’inizio; è stata la conseguenza di un periodo molto difficile, dove c’era il rischio di cadere in basso in picchiata”.