Dopo Berti, la Fiorentina punta a un altro talento del Cesena, ma la società romagnola non ha intenzione di cederlo

Secondo quanto riporta Corriere Romagna, ci sarebbe anche la Fiorentina tra le squadre interessate all’attaccante classe 2003 del Cesena Stiven Shpendi. La punta albanese è seguita anche da Milan, Napoli e Sassuolo, ma la società bianconera non vuole privarsene facilmente.

Per lui, in questa stagione di Serie C 12 presenze e 3 gol. Il contratto che lo lega al Cesena scadrà nel 2025, ma per trattenerlo il club romagnolo dovrà puntare alla Serie B. Con la Fiorentina un ottimo rapporto, visto anche l’ultimo affare che ha portato Tommaso Berti in viola.