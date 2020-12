Dopo Boateng, la fake news che manda su tutte le furie Melissa Satta: “Hanno scritto che ho una relazione con un uomo che non ho mai visto”

Lasciatasi alle spalle la storia d’amore con l’ex calciatore della Fiorentina Kevin Prince Boateng, Melissa Satta, è una furia contro il giornale Chi che ha parlato di una nuova storia d’amore per l’ex velina con Matteo Rivetti. La Satta ha voluto precisare di non conoscere questa persona ed ha usato parole forti nei confronti di Gabriele Parpiglia. L’ex velina ha lasciato un lungo messaggio sulle storie di Instagram attaccando duramente Gabriele Parpiglia ed il giornale Chi: “Ciao a tutti, di solito non faccio mai video di questo tipo ma questa volta mi sento obbligata. Stamattina mi hanno mandato un articolo di giornale di Chi dove il signor Gabriele Parpiglia che si fa chiamare giornalista ma che secondo me non lo è. Ha scritto che ho una relazione con questo uomo che non conosco e che non ho mai visto”.

