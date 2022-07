Dopo Bremer alla Juventus, proseguono i contatti dell’Inter con Milenkovic

Arrivano aggiornamenti di mercato sul fronte Nikola Milenkovic. Il richiestissimo, soprattutto in Italia, centrale della Fiorentina pare essere conteso nel derby d’Italia, cioè tra Juventus e Inter. Dopo la trattativa sfumata per Gleison Bremer (andato proprio alla Juve), l’Inter ha deciso di continuare a muoversi per rinforzare la propria difesa.

Un grande obiettivo della dirigenza nerazzurra – a maggior ragione con la permanenza di Milan Skriniar– è Nikola Milenkovic dalla Fiorentina. Un profilo da tempo nei radar dell’Inter, con cui proseguono i contatti per l’eventuale arrivo in nerazzurro. A riportarlo è Gianluca Di Marzio.