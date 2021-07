Dopo Callejon c’è un altro giocatore che abbandona l’allenamento

MOENA – Come vi abbiamo raccontato, José Maria Callejon non si sta allenando assieme ai compagni di squadra a causa delle conseguenze della contusione accusata nell’amichevole di domenica contro la Polisportiva C4 Foligno. Pochi minuti fa, un altro giocatore ha abbandonato l’allenamento della Fiorentina: si tratta di Cristiano Biraghi, alle prese con i postumi di un problema muscolare che l’ha costretto al cambio nella partita contro la squadra di Promozione umbra. Niente di grave per il terzino sinistro viola, che sta cercando di recuperare dall’acciacco fisico.