Dopo Castrovilli anche Bonaventura lascia il ritiro della Nazionale: rientrerà oggi in Italia

Da Coverciano aveva lasciato il ritiro degli Azzurri Castrovilli già lunedì per un problema fisico. Oggi, a Danzica, Giacomo Bonaventura è stato il secondo giocatore della Fiorentina a salutare i compagni di nazionale per rientrare anzitempo in Italia per la nascita del figlio Edoardo. Questo il messaggio sul sito della FIGC:

“Questa mattina ha lasciato il ritiro azzurro Giacomo Bonaventura, rientrato in Italia per la nascita del figlio Edoardo. Alla famiglia Bonaventura gli auguri della FIGC e da parte di tutti i compagni e dello staff della Nazionale”