“Dopo Chiesa, la società di Commisso ha avuto in eredità dalla precedente gestione un altro gioiello. Vlahovic tra i centravanti brutti, sporchi e cattivi, ma col gol dentro”

La partita contro l’Atalanta ha fatto vedere una volta di più le qualità del centravanti della Fiorentina, Dusan Vlahovic. Su di lui il giornalista Alberto Polverosi scrive sul Corriere dello Sport-Stadio: “Ci ricorda i centravanti degli anni Settanta-Ottanta, i lottatori veri come Boninsegna e Ciccio Graziani, o in epoche successive come Bobo Vieri, centravanti brutti, sporchi e cattivi, ma col fuoco (e il gol) dentro”.

E ancora: “Dopo Chiesa, la società di Commisso ha avuto in eredità dalla precedente gestione un altro gioiello. Dal futuro di Vlahovic dipenderà il futuro della Fiorentina“.